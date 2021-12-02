Борьбу за должность мэра Белгорода продолжат четыре кандидата

фото: с сайта администрации города Белгорода.

Четыре из семи кандидатов на пост мэра Белгорода успешно защитили свои проекты. Потенциальные градоначальники рассказали о том, какую работу планируют проделать для развития экономики и ЖКХ, повышения доступности муниципальных услуг, возобновления работы промышленных парков, привлечения инвесторов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, ключевыми направлениями в большинстве программ стали цифровизация, решение проблем здравоохранения, совершенствование сфер образования, культуры, спорта и туризма. Конкурсная комиссия выставила каждому из кандидатов баллы. Был установлен проходной порог. Он составил 125 баллов, то есть 50%.

Подводя итоги, председатель конкурсной комиссии Юрий Клепиков сообщил, что в городской Совет будут представлены четыре кандидата. Это первый вице-мэр Антон Иванов, директор ООО «НедвижСтрой» Артем Алексеев, директор ООО «Нефтехим-Комплект» Максим Малютин и предприниматель Сергей Даньков. Наиболее достойного депутаты выберут на очередной сессии, которая состоится 21 декабря, путем тайного голосования.