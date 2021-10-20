Имя нового мэра Белгорода станет известно 21 декабря

Напомним, в начале октября мэр Белгорода по собственному желанию покинул пост. 13 октября горсовет принял его отставку. На должность первого заместителя главы городской администрации назначили Антона Иванова – бывшего гендиректора Белгородской ипотечной корпорации и Фонда поддержки ИЖС, который в настоящее время и исполняет обязанности градоначальника. Прием документов кандидатов на замещение должности мэра уже открылся.

- Комиссию по проведению конкурса возглавил первый заместитель председателя Белгородской областной Думы Юрий Клепиков. Заместителем избран первый заместитель руководителя администрации губернатора Андрей Изварин, секретарем - заместитель руководителя администрации губернатора - начальник контрольного управления Елена Долманова, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Кандидаты могут подать документы в мэрию (Гражданский пр., 38), в рабочие дни до 19 ноября включительно с девяти часов утра до шести вечера. Перерыв с часа до двух,. Кабинет - 104.

Конкурс будет проходить в два этапа. На первом оценят соответствие поданных документов. На втором – 1 декабря – комиссия проведет собеседование с кандидатами. На основании представленных ими программ социально-экономического развития города и проекта организации работы городской администрации им выставят баллы. Затем не менее двух кандидатов, получивших наивысшие оценки, будут представлены в горсовет. Ими нового мэра станет известно 21 декабря. Депутаты определят его на очередной сессии тайным голосованием.