Сегодня в Белгороде на один вечер включат праздничную подсветку

фото: телеграм-канал "Мэрия Белгорода.

Напомним, вся новогодняя иллюминация должна заработать в Белгороде к 11 декабря. Однако у жителей и гостей города появится возможность заранее оценить оформление столицы региона. В телеграм-канале мэрии сообщили, что в четверг, 2 декабря, в областном центре включат праздничное освещение, пока на один вечер. За это время специалисты проверят надежность соединений и их подключение к электросети.

По данным администрации, в семь часов вечера иллюминация загорится на мостах, в парке Победы, Центральном парке, Соборной площади и Гражданском проспекте. Подсветка будет работать сутки.