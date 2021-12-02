В Белгороде к 11 декабря заработает вся новогодняя иллюминация

В городе все больше чувствуется приближение праздника. фото: с сайта губернатора и правительства региона.

С каждым днем Белгород становится все наряднее. По данным властей, к встрече нового 2022 года город готов на 75%.

На улицах уже появилось множество праздничных украшений. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Помимо тридцатиметровой зеленой красавицы на Соборной площади, елки установили и на других улицах города.

Улицы Белгорода украсило множество елок. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В парке Победы появилась конструкция, воспроизводящая Зимний дворец.

Свой Зимний дворец в Белгороде. фото: с сайта губернатора и правительства региона.

Яркими красками засияли мосты. Центральный парк благодаря иллюминациям превратился в волшебный лес.

Центральный парк превратился в сказочный лес. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В правительстве региона также рассказали, что для самых маленьких жителей и гостей Белгорода установят две горки. Одну – возле художественного музея. Другую – перед культурным центром «Октябрь». На Соборной площади появятся качели. Новогодний каток здесь заработает уже на следующей неделе, 11 декабря. А 15 декабря опробовать новый каток можно будет и в Центральном парке. Губернатор Вячеслав Гладков поручил администрации города проконтролировать безопасность праздничных площадок.

По данным властей, Белгород готов к праздникам на 75%. фото: с сайта губернатора и правительства региона.

- На детской горке в парке Победы мы должны обратить внимание на близость к проезжей части. Кроме того, контроль должен осуществляться на новых катках в Центральном парке и на Соборной площади. Их посещение - бесплатное, ожидается большой наплыв людей. Тем не менее, вход и выход на лед должен быть четко регламентирован. Должны также соблюдаться все санитарные требования Роспотребнадзора, - отметил глава региона.

Праздничные атрибуты можно встретить на каждом шагу. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Совсем скоро в Белгороде начнут работать все праздничные площадки. фото: с сайта губернатора и правительства региона.

Для охраны правопорядка во время праздников привлекут дополнительные силы полиции и муниципальной стражи.

Центральный парк уже сияет. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Полностью город должен засиять 11 декабря. К созданию праздничного настроения присоединились и коммерческие предприятия.