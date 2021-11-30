В Белгородской области 37 родителей состоит на учете за немедицинское употребление наркотиков

На профилактическом учете в Белгородской области состоит 37 родителей, допускающих немедицинское употребление наркотиков. Такую цифру озвучили в УМВД региона. Ранее сообщалось, что только в областном центре в детско-подростковом кабинете наркодиспансера состоит 96 подростков. На учет дети попадают не только за наркотики, но и за употребление алкоголя, а также токсичных веществ.

Недавно в Облнаркодиспансере состоялось заседание круглого стола по вопросу оказания помощи семьям, столкнувшимся с наркоманией. В обсуждениях приняли участие заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД области Владимир Резников, первый заместитель начальника регионального депздрава Людмила Крылова, главврач Областного наркологического диспансера Елена Тращенко, сотрудники ПДН, представители комиссии по делам несовершеннолетних, управления трудовой инспекции, молодежной политики и соцзащиты.

Замначальника Управления по контролю за оборотом наркотиков Владимир Резников отметил, что в одиночку противостоять такой беде сложно и призвал все заинтересованные службы объединить усилия. Он также подчеркнул, что дети, чьи родители были замечены в употреблении наркотиков, входят в «группу риска». Они не только воспитываются в ненадлежащих условиях, но и могут быть втянуты в криминальную деятельность.

Владимир Резников предложил разработать график совместных профилактических мероприятий мероприятий, проработать вопросы организации досуга детей, принять дополнительные меры по организации лечения проблемных родителей и оказанию им помощи в трудоустройстве. Сотрудник полиции также призвал сразу же информировать органы внутренних дел обо всех фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, особенно затрагивающих интересы детей. Напомним, помимо всем известных номеров «02» и «102» в УМВД региона действует телефон доверия – (4722) 352-033. Подростки и их родители также могут анонимно и бесплатно обратиться на детский телефон доверия: 8–800–2000–122.