В детско-подростковом кабинете наркодиспансера состоит 96 юных жителей Белгорода

В Белгородской области с 15 по 24 ноября проходит второй этап антинаркотической операции «Дети России – 2021». Полицейские вместе с представителями системы здравоохранения и образования проводят беседы со школьниками и студентами. Юным жителям региона рассказывают об опасных последствиях употребления запрещенных веществ, ответственности за их хранение, распространение и пропаганду.

Кроме того, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД области и кинологи с применением служебных собак обследовали пять профессиональных образовательных организаций и шесть студенческих общежитий. По данным полиции, никаких наркотиков, а также следов их употребления там не обнаружили.

- Чаще всего зависимость начинается с кальянов и вейпов. На сегодняшний день в детско-подростковом кабинете на учете состоит около 96 подростков по городу Белгороду, - рассказала специалист по социальной работе Облнаркодиспансера Ольга Риккер.

По ее словам, на учет дети попадают не только за наркотики, но и за употребление алкоголя, а также токсичных веществ. Без назначения врача запрещены и некоторые лекарственные препараты. Среди юных жителей региона есть особо отличившиеся. По данным УМВД, с начала года за незаконные операции с наркотиками задержали семь несовершеннолетних.

Участники профилактических мероприятий призвали детей задуматься о своем будущем. Ведь даже разовое употребление запрещенных веществ в будущем может повлечь проблемы с трудоустройством, поступлением в учебные учреждения и получением водительских прав. Внимание ребят обратили и на то, что организаторы криминального бизнеса активно используют для вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков мессенджеры и соцсети. Обещают легкий заработок, но умалчивают о том, какие последствия ждут так называемых «закладчиков» или «кладменов». К примеру, уже 1 грамм так называемой «соли» или 2,5 грамма мефедерона считаются крупным размером. За сбыт такого количества наркотика можно отправиться в места лишения свободы на десять-двенадцать лет. Полицейские призвали ребят не забывать об интернет-безопасности и избегать общения с незнакомцами, тем более предлагающими сомнительный заработок.

Самое страшное в пагубной зависимости – то, что она буквально разрушает психику человека и весь его организм. По данным УМВД, за девять месяцев 2021 года в регионе зарегистрировано 35 случаев смертельного отравления наркотиками. К счастью, несовершеннолетних среди них нет, как и среди состоящих на учете с диагнозом «наркомания».

Тех, кто все же столкнулся с проблемой наркотиков, призывают не дожидаться последствий и как можно быстрее обратиться за помощь. Подростки или их родители могут позвонить на единый телефон доверия: 8–800–2000–122. Он работает круглосуточно. Звонок анонимный и бесплатный.