Губернатор Белгородской области объяснил необходимость продления режима QR-кодов

Напомним, в Белгородской области на основании рекомендаций Роспотребнадзора по 6 декабря продлили режим QR-кодов. Глава региона объяснил, почему это необходимо.

- Причина простая: мы все против введения QR-кодов. Никому этот процесс не нравится. Но у нас еще 600 000 белгородцев не вакцинированы. Наша система здравоохранения не выдержит такой нагрузки. Профилактика — лучшее лечение любого заболевания, - отметил Вячеслав Гладков.

По данным властей, если в начале года в ковидных госпиталях Белгородской области было размернуто 870 коек, то в настоящее время их – 3606. С начала пандемии в регионе заболели коронавирусом уже 70093 человека, вылечились 57405, умерли 1456.

- Если мы не будем предпринимать эти меры, то мы можем оказаться в очень плачевной ситуации. Напомню, что быстрая и качественная вакцинация белгородцев в начале года помогла всем нам относительно безболезненно перенести летний период. Летом не было необходимости в таких ограничениях, сейчас она есть, - сказал Вячеслав Гладков.

Как следует из постановления губернатора от 22 ноября, посещать общественные места теперь могут и люди со справками о наличии медицинских противопоказаний к вакцине против новой коронавирусной инфекции. Кроме того, в документе сказано, что предъявить можно и сертификат на бумажном носителе.