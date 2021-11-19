В Белгородской области по 6 декабря продлили действие системы QR-кодов

Напомним, QR-коды для сферы услуг в Белгородской области начали действовать с 8 ноября. Они вводились на две недели и стали обязательными для посещения торговых центров, гипермаркетов, магазинов с непродовольственными товарами, расположенных в зданиях рынков и ярмарок, общепитов, парикмахерских, салонов красоты, косметических, массажных и спа-салонов, соляриев, бань и ряда других объектов, где оказывают различного рода услуги.

В пятницу, 19 ноября, на заседании координационного совета по ковиду приняли решение о продлении QR-кодов для этой сферы по 6 декабря. По данным регионального Роспотребнадзора, после нерабочих дней и введения ряда ограничений ситуация с COVID-19 в области несколько стабилизировалась.

- Мера вынужденная, но необходимая. Нагрузка на систему здравоохранения не снижается. Если в феврале в ковид-госпиталях было развернуто 870 коек, то сегодня – 3606, и они заняты на 90%, - сообщается на сайте правительства региона.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом белгородцам напоминают, что сотрудники и посетители организаций сферы услуг могут предоставить на выбор (с паспортом, либо иным документом, подтверждающим личность):

- QR-код о прохождении вакцинации от COVID-19

- справку, подтверждающую перенесенный COVID-19 в течение полугода

- отрицательный результат ПЦР-тестирования не позднее 72 часов

Для посещения аптек, продуктовых и магазинов с товарами первой необходимости QR-код не нужен.