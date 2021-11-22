В Белгороде в мае планируют провести фестиваль тюльпанов

фото: телеграм канал «Мэрия Белгорода».

Напомним, минувшей осенью в Белгороде впервые прошел фестиваль «Белгород в цвету». По наплыву гостей он превзошел все ожидания. Судя по всему, событие станет традиционным. В телеграм-канале мэрии сообщили, что на май 2022 года в городе запланирован фестиваль тюльпанов «Цветочные мелодии».

Подготовка к нему уже идет полным ходом. В городе высадили больше двух миллионов луковиц тюльпанов. По данным администрации, это вдвое больше, чем высаживали когда-либо. На основных локациях работы уже закончили. На отдельных клумбах посадку продолжат, пока не похолодает.

- Стратегию цветочного оформления разработали и курируют ведущие специалисты ландшафтного дизайна. Они работают под руководством Карины Лазаревой, председателя Гильдии профессионалов ландшафтной индустрии и комплексного благоустройства городской среды при Московской торгово-промышленной палате, - сообщает телеграм-канал «Мэрия Белгорода».