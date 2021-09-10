Фестиваль цветов превратил осенний Белгород в зеленый оазис

Белгород в цвету. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Стартовавший 10 сентября международный фестиваль «Белгород в цвету» преобразил улицы города и превзошел все ожидания по наплыву гостей. Протяженность его маршрута почти полтора километра и на каждом шагу – зеленый оазис.

Зеленый оазис в центре города. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Свои работы на суд жюри представили 162 автора. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По пути от Центрального парка до Белгородского Арбата масса сюрпризов – шествие артистов, выступления музыкантов, мастер-классы и театральные постановки.

На протяжении всего праздничного маршрута гостей ждет масса развлечений. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Праздничный маршрут украсили необычные композиции. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Свои работы на суд жюри, в состав которого вошли и зарубежные специалисты, представили 162 автора.

По пути гости встретят массу необычных и ярких композиций. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Программа фестиваля рассчитана на три дня. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жители и гости города с удовольствием делают фото с экспозициями. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Победителей определят в нескольких номинациях: «Сады профессионалов» - среди дизайнеров», «Новые имена» - среди молодых авторов, «Приезжайте в гости к нам» - среди муниципалитетов, «Планета цветов» - среди школьников, «Креативный город» - коммерческие объекты и «Современное искусство» - арт-объекты.

Фестиваль цветов хотят сделать ежегодным. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Авторы представили на суд жюри самые разные композиции. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Праздник цветов продлится три дня. Организаторы надеются, что смогут подарить зрителям не только кусочек тепла и хорошего настроения, но и оригинальные решения для ландшафтного дизайна. А глава региона Вячеслав Гладков предложил сделать фестиваль ежегодным событием.

На фестивале каждый найдет для себя что-то интересное. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА