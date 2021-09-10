Фестиваль цветов превратил осенний Белгород в зеленый оазис

Белгород в цвету.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Стартовавший 10 сентября международный фестиваль «Белгород в цвету» преобразил улицы города и превзошел все ожидания по наплыву гостей. Протяженность его маршрута почти полтора километра и на каждом шагу – зеленый оазис.
Зеленый оазис в центре города.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Свои работы на суд жюри представили 162 автора.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
По пути от Центрального парка до Белгородского Арбата масса сюрпризов – шествие артистов, выступления музыкантов, мастер-классы и театральные постановки.
На протяжении всего праздничного маршрута гостей ждет масса развлечений.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Праздничный маршрут украсили необычные композиции.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Свои работы на суд жюри, в состав которого вошли и зарубежные специалисты, представили 162 автора.
По пути гости встретят массу необычных и ярких композиций.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Программа фестиваля рассчитана на три дня.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Жители и гости города с удовольствием делают фото с экспозициями.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Победителей определят в нескольких номинациях: «Сады профессионалов» - среди дизайнеров», «Новые имена» - среди молодых авторов, «Приезжайте в гости к нам» - среди муниципалитетов, «Планета цветов» - среди школьников, «Креативный город» - коммерческие объекты и «Современное искусство» - арт-объекты.
Фестиваль цветов хотят сделать ежегодным.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Авторы представили на суд жюри самые разные композиции.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Праздник цветов продлится три дня. Организаторы надеются, что смогут подарить зрителям не только кусочек тепла и хорошего настроения, но и оригинальные решения для ландшафтного дизайна. А глава региона Вячеслав Гладков предложил сделать фестиваль ежегодным событием.
На фестивале каждый найдет для себя что-то интересное.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Организаторы надеются, что смогли подарить зрителям не только кусочек тепла и хорошего настроения
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА