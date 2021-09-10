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Общество10 сентября 2021 21:47

Фестиваль цветов превратил осенний Белгород в зеленый оазис

Свои работы на суд жюри представили 162 автора
Анастасия Лемешко
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Белгород в цвету.

Белгород в цвету.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Стартовавший 10 сентября международный фестиваль «Белгород в цвету» преобразил улицы города и превзошел все ожидания по наплыву гостей. Протяженность его маршрута почти полтора километра и на каждом шагу – зеленый оазис.

Зеленый оазис в центре города.

Зеленый оазис в центре города.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Свои работы на суд жюри представили 162 автора.

Свои работы на суд жюри представили 162 автора.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По пути от Центрального парка до Белгородского Арбата масса сюрпризов – шествие артистов, выступления музыкантов, мастер-классы и театральные постановки.

На протяжении всего праздничного маршрута гостей ждет масса развлечений.

На протяжении всего праздничного маршрута гостей ждет масса развлечений.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Праздничный маршрут украсили необычные композиции.

Праздничный маршрут украсили необычные композиции.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Свои работы на суд жюри, в состав которого вошли и зарубежные специалисты, представили 162 автора.

По пути гости встретят массу необычных и ярких композиций.

По пути гости встретят массу необычных и ярких композиций.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Программа фестиваля рассчитана на три дня.

Программа фестиваля рассчитана на три дня.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жители и гости города с удовольствием делают фото с экспозициями.

Жители и гости города с удовольствием делают фото с экспозициями.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Победителей определят в нескольких номинациях: «Сады профессионалов» - среди дизайнеров», «Новые имена» - среди молодых авторов, «Приезжайте в гости к нам» - среди муниципалитетов, «Планета цветов» - среди школьников, «Креативный город» - коммерческие объекты и «Современное искусство» - арт-объекты.

Фестиваль цветов хотят сделать ежегодным.

Фестиваль цветов хотят сделать ежегодным.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Авторы представили на суд жюри самые разные композиции.

Авторы представили на суд жюри самые разные композиции.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Праздник цветов продлится три дня. Организаторы надеются, что смогут подарить зрителям не только кусочек тепла и хорошего настроения, но и оригинальные решения для ландшафтного дизайна. А глава региона Вячеслав Гладков предложил сделать фестиваль ежегодным событием.

На фестивале каждый найдет для себя что-то интересное.

На фестивале каждый найдет для себя что-то интересное.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Организаторы надеются, что смогли подарить зрителям не только кусочек тепла и хорошего настроения

Организаторы надеются, что смогли подарить зрителям не только кусочек тепла и хорошего настроения

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

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