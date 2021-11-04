В Белгородской области для сферы услуг вводят QR-коды

В ближайшие две недели в Белгородской области в организациях сферы услуг будут действовать QR-коды. Они станут обязательными для всех предприятий, кроме магазинов с товарами первой необходимости. Правило начнет действовать уже с 8 ноября.

Все работники или посетители должны будут иметь QR-код о полной вакцинации, либо справку о перенесенном не менее полугода назад коронавирусе, либо отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого 72 часа. Аналогичные требования распространяются

на торговые и торгово-развлекательные центры, гипермаркеты, объекты торговли, реализующие непродовольственные товары, включая рынки и ярмарки, деятельность которых организована в капитальных строениях, зданиях и сооружениях.

- Никуда пандемия, конечно, не делась. Нагрузка на здравоохранение области очень велика. 3600 коек развернули. Тратим сотни миллионов рублей дополнительно. Закупаем лекарственные препараты, кислород. В связи с текущей эпидемиологической ситуацией с 8 до 22 ноября вводим во всей сфере услуг, за исключением тех объектов, которые занимаются продажей продуктов и предметов первой необходимости, QR-коды, – отметил губернатор Вячеслав Гладков.

QR-коды для посещения общественных мест в Белгородской области действуют с середины октября из-за заболеваемости. Их ввели для организаций и учреждений досуговой, культурной, спортивной направленности: библиотеки, музеи, выставочные залы, театры, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры и так далее. QR-коды или справки должны были предоставлять также белгородцы, записавшиеся на личные приемы граждан. С 27 октября принимают гостей только с QR-кодами, справками о перенесенном COVID-19 или ПЦР-тестами гостиницы.

По данным властей, в настоящее время первым компонентом вакцины привились порядка 845 тысяч белгородцев. Завершили иммунизацию около 757 тысяч человек. При этом спрос на вакцинацию растет.

- Только за прошедший день в регионе впервые привились 3907 человек, повторно – 1282. Записались на вакцинацию 3739 белгородцев, - сообщается на сайте правительства региона.