Сбер снижает ставки по семейной ипотеке на 0,3 п.п.

.

Ставка для клиентов банка при регистрации сделки в электронном виде составит 4,7% годовых. По программе субсидирования от застройщика — от 0,1% годовых.

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Кредит предоставляется семьям, в которых в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года появился новорождённый, или в семье есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2022 года.

Максимальная сумма кредита: до 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос по программе — 15% от стоимости недвижимости.

В 2020–2021 году за счёт госпрограммы и общего снижения ставок проникновение ипотеки выросло во всех доходных группах России, даже среди менее обеспеченных групп населения. Среди людей с зарплатами до 40 тыс. руб. проникновение ипотеки выросло более чем на 30%.

В Воронежском регионе за 10 месяцев 2021 года льготной ипотекой воспользовалось 4933 семьи, что на 7% выше показателей прошлого года за аналогичный период. Общий объем выдачи достиг 10,4 млрд. рублей, что на 28% превышает данные прошлого года за тот же период.

Олеся Боева, заместитель управляющего Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Льготная ипотека — это одна из лучших возможностей приобрести жилье для семей с детьми. Снижение ставки на 0,3 п.п. сделает это предложение еще более выгодным и доступным. Так, многие семьи смогут, наконец, исполнить свою мечту о новом просторном жилище, где будет место для каждого».