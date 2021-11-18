В Белгороде отложили реализацию проекта по капремонту проспекта Богдана Хмельницкого

фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

На проспекте Богдана Хмельницкого в областном центре – от проспекта Славы до Белгородского проспекта – заменили асфальт. По данным администрации города, сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку вдоль дороги.

фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

Также в ближайшее время планируется нанести дорожную разметку термопластиком. Расширился и карман остановки общественного транспорта «Стадион» со стороны медицинского центра.

фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

- Реализация разработанного проекта по капитальному ремонту проспекта Богдана Хмельницкого пока отложена, - сообщает телеграмм-канал «Мэрия Белгорода».

фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

Напомним, в центре города на остановках «Энерогомаш», «Стадион», «Свято-Троицкий бульвар» (по старинке горожане называют её «Родина») и «СК Светланы Хоркиной» планировали обустроить наземные переходы со светофорами. Однако против этой идеи высказался начальник региональной Госавтоинспекции Олег Толстой. Тогда он отметил, что проект не согласован с ГИБДД, а замена подземок «зебрами» может негативно сказаться на аварийности.

Проект также предполагал установку современных остановочных комплексов, установку наружного освещения на пешеходных зонах и велодорожках, новых светофоров и дорожных знаков, а также велопарковок.