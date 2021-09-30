В Белгороде отказались от строительства в центре наземных пешеходных переходов

Наземные переходы со светофорами планировали обустроить на остановках «Энерогомаш», «Стадион», «Свято-Троицкий бульвар» (по старинке горожане называют её «Родина») и «СК Светланы Хоркиной». Однако на заседании «малого» правительства области против этой идеи высказался начальник регионального Управления ГИБДД Олег Толстой. Он отметил, что проект не согласован с Госавтоинспекцией. По его мнению, замена подземок «зебрами» может негативно сказаться на аварийности. Олег Толстой подчеркнул, что количество ДТП на главной городской магистрали – проспекте Богдана Хмельницкого – и без того увеличилось. Полицейский внес предложение для удобства горожан оборудовать подземные переходы лифтами.

В свою очередь мэр Белгорода Юрий Галдун ответил на замечание, что закон никто не будет нарушать и проект обязательно согласуют с ГИБДД. По его словам, подземные переходы должны были продолжить свое существовать наряду с наземными. За реконструкцию высказался блогер и урбанист Илья Варламов, который раскритиковал позицию начальника региональной Госавтоинспекции. Он отметил, что проектированием улиц должны заниматься не сотрудники полиции. Впрочем, с точкой зрения блогера-урбаниста тоже согласились не все белгородцы.

В итоге 30 сентября в мэрии сообщили, что от строительства наземных пешеходных переходов на этих четырех остановках по рекомендации ГИБДД отказались. Вместе с тем начались работы по устройству новых остановок общественного транспорта в районе машиностроительного техникума. Там как раз планируют сделать наземный переход со светофором. Кроме того, с 4 октября возобновят работы по восстановлению благоустройства на остановке «Стадион».