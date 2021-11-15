В Белгородской области на борьбу с COVID-19 в этом году потратили 5 миллиардов рублей

На еженедельном совещании глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в этом году на закупку лекарств и оборудования, а также оплату труда врачей потратили 5 миллиардов рублей. Изначально на эти цели планировалось направить около двух миллиардов. Однако средства пришлось вынуждено перераспределить с других запланированных статей расходов, например, благоустройства.

- Это моя личная ответственность по контролю за эпидситуацией, - отметил губернатор.

С положительной стороны была отмечена работа единого колл-центра с номером «122». Если еще летом не у всех жителей региона получалось дозвониться в медучреждения, то в настоящее время записаться на прием в поликлинику или вызвать врача на дом могут сто процентов белгородцев. Среднее ожидание ответа составляет 23 секунды. Если поступает сообщение, что бригада врачей не приехала на вызов в течение суток, проводится служебное расследование.

Глава региона также поручил разобраться с жалобами белгородцев на отсутствие льготных препаратов. За прошлую неделю поступило 44 таких обращения. Кроме того, Вячеслав Гладков поставил задачу до конца года проработать механизм доставки лекарств льготникам.

- С 2022 года переходим на доставку на дом лекарств. Льготники – особая категория людей, угроза здоровью которых максимально высока в условиях пандемии. Я уверен, что мы сможем спасти не одну сотню жителей, разделив такие потоки пациентов, - сказал Вячеслав Гладков.

Напомним, у белгородцев появилась возможность дистанционного закрытия больничных. Ею уже воспользовались более 90 человек.