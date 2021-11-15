Как в Белгородской области дистанционно закрыть больничный

Главная цель таких мер - минимизировать контакты заболевших со здоровыми жителями региона. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Сервис дистанционного закрытия листков нетрудоспособности тестировали в регионе с 1 ноября, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Механизм «обкатывали», чтобы он работал без сбоев. На минувшей неделе им воспользовались 90 жителей Белгородчины. Главная цель таких мер - минимизировать контакты заболевших со здоровыми жителями региона. Сегодня даже формальный визит пациента в медучреждение увеличивает и без того повышенную нагрузку на медработников и подвергает дополнительному риску пациентов.

- Только в октябре 59 тысяч больничных было закрыто, и можно представить, что, если мы на 30 на 40, на 50 процентов сможем перевести в электронный формат, какую нагрузку мы сможем снизить на здравоохранение области, - рассуждает глава региона Вячеслав Гладков. - И создать элементы комфорта для людей, которые закрывают больничные, которые чувствуют себя хорошо, у которых анализы в порядке. В этот непростой период времени у них не будет необходимости идти в больницу, пересекаться с теми людьми, которые только заболевают. Мы разделяем потоки больных и здоровых. Достаточно много преимуществ. Хотя, конечно, если есть какая-то неуверенность, признаки остаточных явлений после болезни, нужно обращаться к врачу.

К сервису уже подключены большая часть медицинских организаций области – поликлиники и районные больницы. Схема проста: для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо на сайте электронной регистратуры зайти в раздел «Листки нетрудоспособности», выбрать из списка открытый больничный и нажать кнопку «подать заявку на закрытие». После этого она попадает в медучреждение. Закрыть больничный или пациенту все-таки необходим дополнительный осмотр или, к примеру, исследование, решает исключительно врач. Оценить ситуацию поможет телемедицинская консультация.

Эта мера, отмечают в департаменте цифрового развития Белгородской области, позволит минимизировать посещения пациентами перегруженных медицинских организаций, снизить риски распространения ОРВИ и коронавирусной инфекции, поможет разгрузить медицинских работников и сэкономить время для самих пациентов.