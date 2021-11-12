Автомобили соцслужбы будут доставлять белгородцев старше 55 лет в ковидный центр

Доставлять пациентов старше 55 лет в амбулаторный ковидный центр Белгорода будут автомобили соцслужбы. При необходимости для этого планируется выделить 24 машины. По данным властей, механизм опробовали в тестовом режиме. В четверг, 11 ноября, белгородцев с признаками ОРВИ и COVID-19 доставляли два автомобиля. Услугой воспользовались четыре человека. Отвозят пациентов в медучреждение и обратно по заявке шестой поликлиники, на базе которой развернут ковидный центр.

Воспользоваться транспортом можно после назначения врача, который примет решение о необходимости визита в поликлинику для обследования. Если вы заболели, то не подвергайте риску окружающих и откажитесь от поездок на обычном общественном транспорте, – обратился к жителям региона губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Кроме того, в областном центре доехать до амбулаторного центра можно и на специальных автобусах, которые курсируют по пяти маршрутам. Они обозначены табличкой «поликлиника №6».

- После каждого рейса автобусы проходят комплексную дезинфекцию. А водители обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. Помимо этого, 30 машин для подвоза выделены и от поликлиники, - сообщили в пресс-службе правительства региона.