В Белгороде для доставки пациентов в поликлинику № 6 запустили бесплатные автобусы

Автобусы работают в тестовом режиме, для удобства пассажиров возможна корректировка расписания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бесплатные автобусы для доставки пациентов с симптомами COVID-19 в поликлинику № 6 (ост. «Телевышка» – конечная) запущены по основным транспортным коридорам со всеми остановками по маршрутам:

1) Аэропорт – пр. Богдана Хмельницкого – ул. Щорса – ул. Костюкова – Поликлиника № 6;

2) мкр Восточный (Крейда) – Макаренко – Михайловское шоссе – ул. Костюкова – Поликлинка № 6;

3) Рынок «Салют» – жд вокзал – пр. Белгородский – пр. Богдана Хмельницкого – ул. Щорса – Поликлиника № 6;

4) Рынок «Спутник» – ул. Губкина – ул. Щорса – ул. Костюкова – Поликлиника № 6;

5) Кафе «Весна» – ул. Сумская – пр. Славы – пр. Богдана Хмельницкого – ул. Щорса – ул. Костюкова – Поликлиника № 6.

Автобусы работают в тестовом режиме, для удобства пассажиров возможна корректировка расписания.

После каждого рейса подвижной состав проходит комплексную дезинфекцию на базе единой транспортной компании. Водители обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напомним, с 25 октября на базе поликлиники № 6 начал работать амбулаторный ковидный центр, в котором принимают пациентов с симптомами COVID-19. Сейчас пациенты могут попасть на прием к врачу самостоятельно, либо вызвать специальный автомобиль – для этих целей имеется 30 машин.