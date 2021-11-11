Сбер сегодня: лучший онлайн помощник

.

В Воронеже накануне празднования 180-летия Сбербанка состоялся первый Public Talk в онлайн-формате с председателем Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталией Цайтлер. Модератором мероприятия выступил популярный видеоблогер Wylsacom (Валентин Петухов). Основной темой дискуссии стало подведение промежуточных итогов работы сервисов экосистемы Сбера.

Сегодня на территории Черноземья доступен ряд продуктов и решений для розничных и корпоративных клиентов.

Выгодной платформой для покупок стал быстрорастущий маркетплейс СберМегаМаркет. Всего за несколько месяцев работы сотрудники офисов Сбера оформили около 46 тысяч заказов. В этом году площадка впервые примет участие в проведении масштабной акции по случаю 180 дня рождения СберБанка, в рамках которой покупателям и продавцам будут предложены специальные условия на приобретение товаров.

Сегодня и завтра на СберМегаМаркете более 15 тысяч товаров будут доступны со скидками от 5% до 60%. Также за заказы по ряду позиций клиентам начислят до 40% от суммы покупки в виде бонусных рублей программы лояльности СберМегаМаркет, которыми можно оплатить до 50% стоимости следующих заказов.

За последний год Сбер разработал и внедрил более 30 предложений, ориентированных на отраслевую специфику и бизнес-траекторию клиентов. Одними из последних стали новые сервисы InSales – сервис для развития онлайн-торговли, и СберМаркет B2B – доставка продуктов в офис.

Черноземье – это еще и регион, где пилотируются новые продукты. Один из них - предложение для малого бизнеса – «Базовое решение». Оно включает самые актуальные в работе сервисы по ведению документооборота, бухгалтерии, юридической составляющей.

- Наша задача помогать клиентам каждый день, став навигатором в меняющемся мире для человека, бизнеса и государства, - заметила Наталия Цайтлер. - Мы давно говорим о том, что большинство наших процессов доступны удаленно благодаря цифровым решениям. И в периоды жестких ограничений, в том числе в локдауны, на них ложится дополнительная нагрузка. Как показывает опыт последних полутора лет, банк успешно справляется со всеми вызовами и готов предоставлять своим клиентам качественный сервис в формате 24\7.

Алексей СЕРГУНИН