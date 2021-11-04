В Белгородской области тайные покупатели проверят соблюдение пропускного режима по QR-кодам

С понедельника, 8 ноября, попасть во все организации, оказывающие услуги населению, можно будет только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса, справки о перенесенном не более полугода назад заболевании либо ПЦР-теста. Кроме того, обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, его копия, водительские права, пенсионное удостоверение. Новые антиковидные меры не коснутся только магазинов с товарами первой необходимости.

- Требование распространяется на торговые и торгово-развлекательные центры, гипермаркеты, объекты торговли, реализующие непродовольственные товары (включая рынки и ярмарки, деятельность которых организована в капитальных строениях, зданиях и сооружениях), объекты общественного питания, организации, оказывающие парикмахерские услуги, салоны красоты, косметические салоны, спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани и иные объекты, в которых предусмотрено очное присутствие человека в процессе оказания услуг, - сообщается на сайте правительства региона.

Предприятия сферы услуг предупреждают и о проверках на соблюдение новых правил. В первое время их будут проводить тайные покупатели. Нарушителей обещают привлекать к административной ответственности.

Белгородцам, у которых имеется медотвод от прививки, чтобы попасть в организации сферы услуг, необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет 72 часа. Проверять QR-коды на входах в крупных торговых центрах будут охранники, в небольших розничных магазинах – сотрудники, сканируя их при помощи смартфонов или планшетов.

- Попасть в продовольственные магазины, находящиеся внутри торговых центров, можно будет также только при наличии QR-кодов. В магазины продуктов с отдельным входом сертификаты о вакцинации, справки и ПЦР-тесты не нужны.

Проверять наличие у белгородцев QR-кодов будут до 22 ноября. Далее вопрос будут решать, исходя из текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции, - сообщается на сайте правительства региона.