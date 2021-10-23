Глава Красногвардейского района Игорь Бровченко уходит с поста

Игорь Бровченко работал в должности главы администрации с 2018 года. фото: с сайта администрации Красногвардейского района.

Свой пост покидает глава еще одного муниципалитета. Напомним, ранее по собственному желанию уволился мэр Белгорода Юрий Галдун. Недавно стало известно, что уходит глава Красногвардейского района Игорь Бровченко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. О причинах ничего не сообщается.

Игорь Бровченко руководил Красногвардейским районом с 2018 года. Прежде он возглавлял местную зерновую компанию. Имя нового кандидата на пост главы администрации пока неизвестно.