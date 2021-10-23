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Общество23 октября 2021 9:07

Глава Красногвардейского района Игорь Бровченко уходит с поста

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области
Анастасия Лемешко
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Игорь Бровченко работал в должности главы администрации с 2018 года. фото: с сайта администрации Красногвардейского района.

Игорь Бровченко работал в должности главы администрации с 2018 года. фото: с сайта администрации Красногвардейского района.

Свой пост покидает глава еще одного муниципалитета. Напомним, ранее по собственному желанию уволился мэр Белгорода Юрий Галдун. Недавно стало известно, что уходит глава Красногвардейского района Игорь Бровченко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. О причинах ничего не сообщается.

Игорь Бровченко руководил Красногвардейским районом с 2018 года. Прежде он возглавлял местную зерновую компанию. Имя нового кандидата на пост главы администрации пока неизвестно.