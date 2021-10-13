В Белгороде горсовет принял отставку мэра и утвердил новую должность в администрации

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Сегодня в Белгороде состоялась внеочередная сессия горсовета. Депутаты рассмотрели заявление мэра Юрия Галдуна об увольнении по собственному желанию, единогласно приняв его отставку.

Конкурс на замещение должности градоначальника состоится 1 декабря. Документы кандидатов рассмотрит специальная комиссия. В ее состав войдут депутат горсовета Александр Щеглов, главврач областной инфекционной больницы, почетный гражданин Белгорода Александр Баранов и генеральный директор завода «Гормаш» Владимир Башкатов. Еще трех членов комиссии должен назначить губернатор.

Кроме того, в мэрии произошли кадровые изменения. На должность первого заместителя главы городской администрации назначили Антона Иванова. Он и будет в ближайшее время исполнять обязанности градоначальника.

Еще одним решением на заседании стало введение новой должности - заместителя главы администрации по строительству. Им стал Олег Медведев. Обязанности руководителя аппарата администрации будет исполнять Валерий Кизилов.