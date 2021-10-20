Сегодня в Белгороде начнут тестировать электробус

В Белгороде запускают тестовый электробус. фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

В среду, 20 октября, в Белгороде начнут тестировать электробус. Об этом на свой странице в соцсети сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он будет ходить по рейсу троллейбуса М8.

В будущем количество экологичного транспорта на улицах города может увеличиться. Однако, как отметил губернатор, проект дорогостоящий.

- Как верно заметили в комментариях, это «показуха», но от слова «показать» - познакомить наших жителей с этим видом транспорта. Еще раз отмечу, что электробус пришел к нам бесплатно, в тестовом режиме. Сейчас задача вместе с вами протестировать, определиться, нужен ли он Белгороду. Если примем положительное решение, то будем добиваться федеральной поддержки. Так что предлагаю всем, кто прокатится на электробусе, делиться своими впечатлениями, - написал Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети.

Напомним, что электробус доставили в город вместе с пантографом – быстрой зарядной станцией. Вместимость транспортного средства - 85 человек и 33 сидячих места. Запас хода - до пятидесяти километров. Для полной зарядки требуется пятнадцать минут.