На следующей неделе в Белгороде выйдет на маршрут первый электробус

В Белгород привезли электробус. фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Уже на следующей неделе в Белгороде выпустят на маршрут первый тестовый электробус. Его уже доставили в город вместе с пантографом – быстрой зарядной станцией. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Электробус будет ходить по рейсу троллейбуса М8. Его вместимость - 85 человек и 33 сидячих места. Запас хода - до пятидесяти километров. Для полной зарядки требуется пятнадцать минут. Сообщается также, что транспорт удобен для проезда маломобильных пассажиров, поскольку у него низкий уровень пола. Для людей в креслах-колясках предусмотрены откидные пандусы.

Экологичный транспорт приехал вместе с быстрой зарядной станцией. фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

- При необходимости в салон удобно завозить детские коляски и велосипеды. Это экологичный и перспективный транспорт. Будем рассчитывать на федеральную поддержку, чтобы запустить его по маршрутам Белгородской области, - отметил губернатор.