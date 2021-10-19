В Старом Осколе полиция разыскивает сбившего ребенка водителя и очевидцев ДТП

Напомним, происшествие случилось 18 октября около шести часов вечера на улице 1-ой Конной Армии в районе дома 45 города Старый Оскол. По предварительным данным, водитель, предположительно красного отечественного автомобиля, сбил 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Ребенок получил травмы.

Сейчас сотрудники ГИБДД разыскивают автомобилиста и устанавливают очевидцев происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона. Всех, кому что-либо известно об аварии, просят позвонить в полицию по номеру: 8 (4725) 22-12-20.