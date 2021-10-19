За сутки на дорогах Белгородской области пострадали трое подростков

В ночном ДТП в Алексеевском городском округе пострадали две несовершеннолетние пассажирки грузового автомобиля. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В понедельник, 18 октября, в Белгородской области произошло два ДТП с участием подростков. В Алексеевском городском округу около часа ночи на десятом километре автодороги «Иловка – граница Воронежской области» 19-летний водитель грузовика «Луидор», по предварительным данным, нарушил правила расположения на проезжей части, в результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Травмы получили 15-летняя и 16-летняя пассажирки.

В Старом Осколе около шести часов вечера на улице 1-ой Конной Армии автомобиль сбил 12-летнюю девочку. По данным полиции, она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места аварии скрылся. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, ребенок получил травмы. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению водителя.