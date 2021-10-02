Через полтора месяца в Белгороде выйдет на маршрут первый электробус

В Белгороде запустят первый тестовый электробус. Он выйдет на маршрут примерно через полтора месяца. Об этом во время командировки в Москву рассказал на своей странице в соцсети губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, соответствующая договоренность уже достигнута с гендиректором «КамАЗа» Сергеем Когогиным.

- Экологичный транспорт, перспективный, и, я надеюсь, что данный пилотный проект позволит нам посмотреть, какие необходимо внести изменения в инфраструктуру, - отметил глава региона. - Будем рассчитывать на федеральную помощь, потому что проект достаточно дорогостоящий, и без субсидий со стороны федерального бюджета мы его не поднимем.