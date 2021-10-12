Под Белгородом внедорожник сбил 21-летнюю девушку

В понедельник, 11 октября, в поселке Северный около 20 часов 20 минут произошло ДТП. На девятом километре автодороги «Подход к городу Белгороду» 66-летний водитель «Митсубиси Монтеро» сбил 21-летнюю девушку.

По предварительным данным, она попала под колеса внедорожника, когда пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, девушка получила травмы.

Водитель легкового автомобиля попал в ДТП с двумя "КамАЗами". Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Всего в регионе в этот день произошло два ДТП с пострадавшими. Второе случилось в Шебекино. Напомним, там в автомобиль «ЗАЗ Славута» въехал «КамАЗ». В результате легковушка оказалась на встречной и попала под еще один грузовик – управлявший ею 33-летний мужчина получил серьезные травмы.