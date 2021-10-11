Под Белгородом легковушка попала в ДТП с двумя «КамАЗами»

В ДТП под Белгородом серьезно пострадал водитель автомобиля «ЗАЗ Славута». Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Серьезное ДТП произошло в понедельник, 11 октября, около 13 часов 15 минут на улице Нежегольское шоссе города Шебекино. По предварительным данным, 42-летний водитель «КамАЗа» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «ЗАЗ Славута» под управлением 33-летнего мужчины. От удара легковушка выехала на встречную полосу и попала под другой «КамАЗ» под управлением 48-летнего водителя.

Управлявший автомобилем «ЗАЗ» молодой мужчина серьезно пострадал. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, он с травмами госпитализирован в лечебное учреждение.