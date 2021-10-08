Мэр Белгорода о своем решении покинуть пост: «Это как у механических часов – кончился завод»

Белгородский градоначальник прокомментировал свое решение покинуть пост. фото: с сайта администрации города Белгорода.

Новость о том, что мэр Белгорода Юрий Галдун покидает свой пост появилась 7 октября. Об этом у себя в соцсети рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что градоначальник увольняется по собственному желанию.

- Совет депутатов города Белгорода на внеочередном заседании 13 октября рассмотрит его заявление об уходе, - сообщил глава региона.

Сам Юрий Галдун в течение всего дня сохранял молчание. Однако 8 октября он все же решил прокомментировать свое решение об увольнении.

- Это как у механических часов - кончился завод. А ключ я где-то потерял. Занимать такую должность без «огонька» внутри недопустимо по отношению к людям. Так считаю. Вячеслав Владимирович Гладков до этого трижды не поддерживал меня в этом решении. Три раза. Он сделал все возможное для продолжения совместной работы. Не могу подвести губернатора и горожан. Пришла пора для другого мэра, - написал Юрий Галдун.