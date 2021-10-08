Губернатор Белгородской области уволил двух своих заместителей

Губернатор Белгородской области сообщил об увольнении двух заместителей. фото: Игорь Харьков.

Глава региона Вячеслав Гладков опубликовал в своем телеграм-канале пост об увольнении двух своих заместителей. Наталья Зубарева курировала социальный блок. Валерий Шамаев возглавлял департамент имущественных и земельных отношений.

О причинах увольнения ничего не сообщается. Однако этому предшествовал скандал, связанный с «квартирным вопросом». Накануне в сети Интернет появились публикации, после которых Вячеслав Гладков распорядился провести служебное расследование. В них шла речь о том, что департаментом имущественных и земельных отношений якобы была передана в собственность сыну Натальи Зубаревой муниципальная квартира. Глава региона поручил проверить правовые основы и законность принятого решения, а также сделать публичной процедуру обеспечения чиновников жильем.