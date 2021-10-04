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Общество4 октября 2021 14:31

Белгородский губернатор отметил необходимость сделать публичным процедуру обеспечения чиновников жильем

Вячеслав Гладков также поручил провести проверку по публикациям о предоставлении квартиры одному из его заместителей
Анастасия Лемешко
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На еженедельном совещании правительства Вячеслав Гладков поднял вопрос о необходимости сделать публичным предоставление жилья чиновникам. Накануне в сети Интернет распространилась информация о якобы безвозмездно переданной сыну одного из заместителей губернатора квартире площадью 149 квадратных метров.

После публикаций глава региона распорядился провести служебное расследование, проверить правовые основы и законность принятого решения. Он также отметил, что процедура предоставления жилья муниципальным и гражданским служащим должна быть публичной и понятной.

- Я не вижу здесь ничего, что нужно будет прятать в папках и не рассказывать людям, - сказал Вячеслав Гладков.