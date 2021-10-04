Белгородский губернатор отметил необходимость сделать публичным процедуру обеспечения чиновников жильем

На еженедельном совещании правительства Вячеслав Гладков поднял вопрос о необходимости сделать публичным предоставление жилья чиновникам. Накануне в сети Интернет распространилась информация о якобы безвозмездно переданной сыну одного из заместителей губернатора квартире площадью 149 квадратных метров.

После публикаций глава региона распорядился провести служебное расследование, проверить правовые основы и законность принятого решения. Он также отметил, что процедура предоставления жилья муниципальным и гражданским служащим должна быть публичной и понятной.

- Я не вижу здесь ничего, что нужно будет прятать в папках и не рассказывать людям, - сказал Вячеслав Гладков.