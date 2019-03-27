Новый мэр Белгорода вышел принимать торжественную присягу под музыку из «Звездных войн»
Нового мэра Белгорода, которого выбрали 26 марта, теперь знает вся страна. Но вовсе не потому, что в первый же день отметился какими-то смелыми решениями. Дело в том, что он принимал присягу под музыку из "Звездных войн".
Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звёздных войн».
Начнем по порядку. На должность главы города претендовали три кандидата: глава ТСЖ и гражданская активистка Оксана Михайлик, главный инженер филиала ПАО «Квадра» Виктор Горлов и врио мэра Белгорода Юрий Галдун. Во время представления программ и голосования, которые шли в режиме онлайн, интриги, которую ожидали горожане так и не случилось. Сюрприз оказался в самом конце!
Депутаты дружно проголосовали за Юрия Галдуна, отдав за него 30 голосов. Четыре бюллетеня оказались испорченными. За Оксану Михайлик и Виктора Горлова не проголосовал никто.
Те, кто все же досмотрел в сети процедуру голосования, смогли наблюдать, как новый мэр прошествовал через сцену под музыку из "Звездных войн".
Фото: скриншот соцсети.
Как выяснилось, звуковое сопровождение для присяги выбирали в управлении культуры Белгорода. Хотели сделать его более современным и – получили результат. Злого умысла, говорят в управлении, не было. Недосмотрели просто.
Отметим, что эта композиция - вовсе не марш темных сил. Это лишь торжественный проигрыш, открывающий фильмы саги, и он больше ассоциируется со светлыми силами.
Фото: скриншот соцсети.
Кстати, выход первых руководителей во время торжественных мероприятий под трек из "Звездных войн" в России становится уже традицией. 20 марта губернатора Алтайского края Виктора Томенко, министров правительства региона и депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания встречали под марш из знаменитой саги в новеньком спортивном зале алтайского архитектурно-строительного колледжа.
Эффектный выход новоиспеченного мэра активно обсуждают в соцсетях белгородцы. И с нетерпением ждут, что в Белгороде победит светлая сторона Силы.
ИСТОЧНИК KP.RU