Следком проводит проверку по факту обрушения ограждения моста в Алексеевке

СК проверит обстоятельства обрушения перил моста в Алексеевке. фото: со страницы главы Алексеевского городского округа Станислава Сергачева.

Следственный комитет Белгородской области сообщил о проведении проверки по факту обрушения перил автомобильного моста через реку Тихая Сосна в городе Алексеевке. Напомним, происшествие случилось утром 6 октября. Как отмечают в СК, металлическое ограждение обрушилось на находящуюся внизу пешеходную дорожку.

Глава городского округа Станислав Сергачев на своей странице в соцсети сообщил, что никто не пострадал. Рабочие сразу же приступили к восстановлению моста. Кроме того, были приняты меры для того, чтобы обезопасить пешеходов. Он также добавил, что капитальный ремонт моста планировался на 2022-2023 годы. Теперь в причинах происшествия предстоит разобраться следователям.

- Будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, отвечающих за предоставление услуг, соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также установлен балансодержатель конструкции, сроки и необходимость ремонта моста, источники финансирования ремонтных работ и иные обстоятельства, имеющие значение для установления всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в СУ СК России по Белгородской области.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.