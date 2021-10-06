В городе Алексеевке Белгородской области обрушилась часть моста

При обрушении моста никто не пострадал. фото: со страницы главы Алексеевского городского округа Станислава Сергачева.

Утро 6 октября началось в городе Алексеевке с происшествия. На центральном мосту обрушилась часть пешеходного ограждения.

Движение пешеходов по опасной стороне моста приостановили. фото: со страницы главы Алексеевского городского округа Станислава Сергачева.

Как сообщил глава местной администрации Станислав Сергачев на своей странице в социальной сети, никто не пострадал.

Он также написал, что в целях безопасности передвижение пешеходов по этой стороне моста временно приостановили. Сейчас на улице Мостовая скопление рабочих и техники. Они восстанавливают конструкцию пешеходного ограждения.

На месте обрушения ведутся работы по восстановлению конструкции. фото: со страницы главы Алексеевского городского округа Станислава Сергачева.

По словам Станислава Сергачева, капитальный ремонт моста запланирован в 2022-2023 годах.