Причиной пожара, унесшего жизни двух белгородских пенсионеров, могла стать сигарета

Предполагаемые причины двух смертельных пожаров – сигарета и электроприбор. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Ночью 5 октября в Белгородской области произошло два пожара, в которых погибли люди. Напомним, в городе Алексеевке на улице Павла Ющенко полыхнул дом. Приехав на место происшествия, пожарные обнаружили, что он горит открытым пламенем, а из-под крыши валит черный дым. Во время пожара погибли хозяйка 1940 года рождения и мужчина 1960 года рождения. Огонь уничтожил в доме комнату и коридор. По данным МЧС, предполагаемая причина возгорания – неосторожность при курении.

Еще одно смертельное происшествие случилось в селе Осиновка Шебекинского городского округа. Огонь буквально испепелил жилой дом. Во время пожара погибла его хозяйка - женщина 1954 года рождения. Предположительно, к возгоранию привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.