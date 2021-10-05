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Происшествия5 октября 2021 8:29

В Белгородской области при пожаре в доме погибли два человека

Происшествие случилось в городе Алексеевке
Анастасия Лемешко
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На месте происшествия обнаружили 1940 года рождения и мужчины 1960 года рождения. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

На месте происшествия обнаружили 1940 года рождения и мужчины 1960 года рождения. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

По предварительным данным, сообщение о загоревшемся жилом доме на улице Павла Ющенко города Алексеевки поступило в службу спасения в 01 час 12 минут 5 октября. По данным с сайта регионального управления МЧС, в 01 час 25 минут пожар удалось локализовать. Спустя еще пять минут спасатели смогли справиться с открытым горением. Полностью пожар ликвидировали в два часа ночи.

По данным из открытых источников, в результате происшествия погибли два человека. В сгоревшем доме обнаружили тела женщины 1940 года рождения и мужчины 1960 года рождения.