В Белгородской области при пожаре в доме погибли два человека

На месте происшествия обнаружили 1940 года рождения и мужчины 1960 года рождения. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

По предварительным данным, сообщение о загоревшемся жилом доме на улице Павла Ющенко города Алексеевки поступило в службу спасения в 01 час 12 минут 5 октября. По данным с сайта регионального управления МЧС, в 01 час 25 минут пожар удалось локализовать. Спустя еще пять минут спасатели смогли справиться с открытым горением. Полностью пожар ликвидировали в два часа ночи.

По данным из открытых источников, в результате происшествия погибли два человека. В сгоревшем доме обнаружили тела женщины 1940 года рождения и мужчины 1960 года рождения.