На трассе под Белгородом серьезное ДТП с участием «пятерки» и «Тойты»

Автоавария произошла во вторник, 5 октября, около девяти часов утра на трассе «Белгород – Короча». По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2105» врезался в стоящую «Тойоту Авенсис» под управлением 78-летнего мужчины.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что оба автомобилиста получили травмы. Для оказания медицинской помощи их доставили в больницу.

Напомним, похожая авария произошла в понедельник, 3 октября, на автодороге «Разумное – Севрюково - Новосадовый» в Белгородском районе. Там, по предварительной информации, 50-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер 100» наехал на стоявший автомобиль «ВАЗ 2107», за рулем которого находился 34-летний мужчина. В результате ДТП водитель отечественного авто и два его 31-летних пассажира получили травмы.