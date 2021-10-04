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Происшествия4 октября 2021 11:37

Под Белгородом при столкновении «Тойоты Ленд Крузер» и «семерки» пострадали трое

По предварительным данным, водитель внедорожника въехал в стоящую легковушку
Анастасия Лемешко
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Под Белгородом произошло ДТП с участием «Тойоты Ленд Крузер».

Под Белгородом произошло ДТП с участием «Тойоты Ленд Крузер».

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В понедельник, 4 октября, около 08 часов 35 минут на 9 километре автодороги «Разумное – Севрюково – Новосадовый» в Белгородском районе произошло ДТП с участием автомобилей «Тойота Ленд Крузер» и «ВАЗ 2107». По предварительным данным, 50-летний водитель внедорожника въехал в стоявшую легковушку.

По информации Управления МВД России по Белгородской области, в «семерке» пострадали три человека. Это 34-летний водитель и два 31-летних пассажира. Водитель «Тойоты», предварительно, не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.