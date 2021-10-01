Белгородские энергетики отмечают 60-летие основания региональной энергосистемы

Игорь Маковский.

На протяжении 60 лет энергетики обеспечивают бесперебойную работу и опережающее развитие электросетевого комплекса Белгородской области.

Основной задачей «Белгородэнерго», как и десятилетия назад, остается надежное энергоснабжение промышленности, сельского хозяйства, социальных объектов и жителей. Энергетики продолжают развивать сетевой комплекс, строят новые современные подстанции, модернизируют сети, внедряют высокотехнологичное оборудование и интеллектуальные системы управления, расширяют спектр дополнительных услуг.

Сегодня протяженность линий электропередачи в регионе составляет 52,5 тысячи километров. Обслуживаются 182 высоковольтных питающих центра 35-110 кВ и 13,8 тысяч трансформаторных подстанций 6-10 кВ. Максимум нагрузки вырос до 1103 МВт, полезный отпуск – до 6,3 млрд кВтч. Для сравнения, в далеком 1961 году протяженность линий 110 кВ составляла всего 751 километр, максимум нагрузки – 114 МВт, полезный отпуск электроэнергии – 743 млн кВтч.

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