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Общество30 сентября 2021 19:02

В Белгороде рейды по маскам будут проходить каждый день

Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом
Анастасия Лемешко
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Об усилении в Белгородской области контроля за соблюдением масочного режима сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом. В столице региона ежедневно двенадцать групп, в состав которых входят сотрудники полиции, муниципальной стражи и администрации, будут проводить профилактические рейды в местах массового скопления людей. Речь идет о торговых и развлекательных центрах, маршрутках, кафе и магазинах. Сообщается, что такие меры связаны с ростом в регионе числа заболевших.

Напомним, накануне в телеграм-канале НИУ «БелГУ» сообщили, что в вузе 29 сентября выявили сразу три нарушения масочного режима. Как выяснилось, еще два протокола составили в двух торговых центрах. Все административные материалы передадут в суд, который уже определит меру наказания. Штрафы за отсутствие маски могут составлять от тысячи до тридцати тысяч рублей. Только в Белгороде за полтора года в отношении местных жителей и организаций составили более тысячи протоколов.