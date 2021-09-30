Телеграм-канал предупредил студентов о рейдах по ношению масок в «БелГУ»

Телеграм-канал Белгородского госуниверситета «Пегасий» предупредил, что в вузе проводятся рейды с участием сотрудников полиции по соблюдению масочного режима. Сообщается, что 29 сентября было составлены три протокола. Административные материалы направят в суд, который уже примет решение о величине штрафа.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в вузе присутствовать на занятиях очно смогут только вакцинированные студенты. Позже в университетском телеграм-канале объяснили, что это лишь рекомендация - обучающиеся, которые не сделали прививки или имеют противопоказания, на период всплеска заболевания могут по собственному желанию перевестись на индивидуальные планы обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Отмечалось также, что для коллективного иммунитета надо привиться восьмидесяти процентам студентов. Ведь при приросте 8-9 заболевших в день, очень быстро будет достигнут прошлогодний уровень, при котором весь университет пришлось переводить на дистанционное обучение.

В настоящее время в вузе продолжают действовать меры безопасности: обязательная термометрия, масочный режим, дезинфекция и проветривание помещений.

Масочный режим в регионе был введен на основании постановления губернатора от 08.05.2020 №58 «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области». Документ предусматривает обязательное ношение масок при нахождении в местах общего пользования - во всех объектах торговли (включая рынки, ярмарки), оказания услуг населению, медицинских организациях, организациях, продолжающих свою работу, в общественном транспорте, включая легковые такси, помещениях общественных и административных зданий. Нарушение квалифицируют по статье 20.6.1 КоАП РФ - Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории. Санкции предусматривают ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.