Ночью в Белгородской области температура воздуха опустится до нуля градусов

Синоптики предупредили белгородцев о нулевой температуре. фото: Артем Гребеник.

Пора готовить теплые одеяла, особенно тем, в чьих квартирах еще не включили отопление. Впереди у белгородцев холодная ночь. По прогнозам местных синоптиков, 29 сентября с наступлением темноты столбики термометров опустятся до отметки 0…+5 градусов. Днем будет всего +10…+13 градусов.

Зато дожди пока отступили. Существенных осадков в среду в регионе не ожидается. Будет переменная облачность. Ветер северо-восточный – 6-11 метров в секунду. В ближайшие дни дождей в Белгородской области также не предвидится.