К 29 сентября отопление обещают подключить во всех домах Белгорода

Напомним, отопительный сезон стартовал в Белгороде 20 сентября с подключения больниц, школ и детских садиков. В понедельник, 27 сентября, тепло дали в жилые дома. Однако, как заметили горожане, жарко стало не во всех квартирах.

По информации мэрии, в первый день к отоплению подключили 497 многоэтажек — это 36% жилого фонда. В целом запуск теплоснабжения идет в штатном режиме. Сообщается, что уже в среду, 29 сентября, дать отопление планируется во всех домах.

- В четверг и пятницу будем работать с индивидуальными проблемами — если потребуется, - сообщили в администрации города.

Впрочем, некоторые проблемы уже обрисовались. Жильцы дома № 27 «А» обнаружили, что их затопило. По предварительным данным, причиной стал прорыв системы теплоснабжения. Как прокомментировали в мэрии, этим инцидентом занимается управляющая компания.

В администрации города также напомнили, что до середины октября в Белгороде работает горячая линия по вопросам теплоснабжения. За один понедельник на нее поступило 27 обращений.

Горожане могут обратиться на горячую линию по телефонам: +7 (4722) 274–274 или +7 (4722) 327–355 в будни с 9 до 18 часов (перерыв с 13:00 до 14:00). Подать обращение можно также в социальной сети «Вконтакте», где специально для этих целей была создана группа «Горячая линия по теплоснабжению в Белгороде».