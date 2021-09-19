С 20 сентября в Белгородской области стартует отопительный сезон

С понедельника в Белгородской области начинается отопительный сезон. Фото: Артем Гребеник.

В понедельник, 20 сентября, в Белгородской области стартует отопительный сезон. Об этом сообщили на сайте правительства региона. Первыми по традиции к отоплению подключат социальные учреждения – больницы, детсады, школы и так далее. Это около полутора тысяч зданий.

В жилые дома тепло подадут позже. Всего в регионе 5615 многоквартирных домов. Из них 5145 – с централизованной системой отопления. Как ранее сообщалось, на подготовку региона к зиме в этом году направили 2,5 млрд рублей. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации все необходимые работы по подготовке к осенне-зимнему сезону практически завершили.