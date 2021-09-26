Попавший под колеса фуры житель Белгородской области возвращался с могилы друга

Стали известны подробности трагедии, которая произошла 24 сентября на трассе «Короча – Губкин – граница Курской области» в Старооскольском городском округе. Около восьми часов вечера водитель грузовика «Скания» наехал на находившегося на проезжей части 35-летнего мужчину. Пешеход погиб на месте происшествия.

Как стало известно из открытых источников, попавший под колеса автомобиля мужчина возвращался вечером с кладбища. Незадолго до смерти он навещал могилу лучшего друга, который, как пишут в соцсетях, недавно ушел из жизни.