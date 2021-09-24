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Происшествия24 сентября 2021 10:10

На улице Механизаторов в Белгороде произошло смертельное ДТП

Столкнулись фура и «Газель»
Анастасия Лемешко
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фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Утром 24 сентября на улице Механизаторов в Белгороде произошло ДТП. Сообщение о нем поступило в службу спасения в 08 часов 54 минуты. По данным регионального управления МЧС, здесь столкнулись грузовик «МАН» и автомобиль «Газель Соболь». Как сообщают открытые источники, в результате происшествия погиб один человек.

На место ДТП выехали сотрудники МЧС, бригада скорой медицинской помощи и автоинспекторы. Более подробная информация уточняется. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.