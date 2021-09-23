С начала купального сезона на белгородских водоемах погибли 32 человека

В МЧС подвели итоги купального сезона. фото: Артем Гребеник.

В Главном управлении МЧС России по Белгородской области подвели итоги купального сезона. Официально он стартовал 1 июня и завершился 25 августа. К нему в регионе открыли 69 мест отдыха у воды. Однако из-за аномально жаркого лета не меньшей популярностью пользовались и «дикие» пляжи. Как отметили в ведомстве, отдыхающих не смущали ни грязная вода, ни плохое дно, ни отсутствие медиков и спасателей.

За лето в регионе утонули 32 человека, в том числе шесть детей. Спасти удалось восемнадцать. Кроме того, 25 июля на реке Северский Донец возле одной из баз отдыха произошла первая за последние семь лет авария с маломерным судном. Из-за резкого маневра за борт катера, в котором находились четыре человека, выпали двое. В итоге один мужчина получил серьезные ранения, попав под винт, и погиб. Второй пострадал. По данным МЧС, всего в Белгородской области зарегистрировано 1812 маломерных судов и 3006 судоводителей, которые прошли соответствующую аттестацию. С начала года в отношении них составили 59 протоколов, в основном за нарушения, связанные с безопасностью пассажиров.

Еще одно происшествие случилось 11 августа в Яковлевском городском округе. Нетрезвая компания каталась на лодке с детьми и ради шутки стала ее раскачивать. В итоге шесть человек оказались в воде. Двое мужчин утонули. Женщину и трех детей удалось спасти.

- Анализ гибели людей на водных объектах показал, что большинство несчастных случаев происходило по причине - ныряния и купания в необорудованных для этих целей местах, купания в нетрезвом состоянии и купания детей и подростков без присмотра взрослых, - отметили в ГУ МЧС России по Белгородской области.

И хотя купальный сезон закончился, риск происшествий на воде сохраняется. Ведь с наступлением холодов возникает новая угроза – тонкий лед. С начала года в регионе уже утонули 49 человек. Еще девятнадцать чудом выжили - их спасли.