Нашли второго белгородца, утонувшего после опрокидывания лодки

Обнаружили тело второго утонувшего в Яковлевском городском округе. 11 августа на пруд села Крапивное приехала компания друзей: двое мужчин, девушка и трое детей. Они арендовали лодку и отправились плавать. В какой-то момент лодка перевернулась. 28-летняя девушка и дети восьми, шести и двух лет спаслись. Тело 34-летнего мужчины нашли вчера, а поиски его 38-летнего знакомого продолжились.

Утром 12 августа в региональном ГУ МЧС сообщили, сотрудники полиции вытащили тело белгородца из места необорудованного для купания.