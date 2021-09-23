Когда в домах белгородцев станут теплыми батареи

Отопление в дома жителей Белгорода начнут давать 24 сентября. фото: Артем Гребеник.

Напомним, отопительный сезон в Белгородской области стартовал 20 сентября. По традиции он начался с объектов социальной инфраструктуры – это почти полторы тысячи зданий. По информации главы регионального департамента ЖКХ Константина Полежаева, к отоплению на данный момент подключили 84% детских садов и 74% школ области.

В некоторых районах уже обогревается и жилой фонд. На сегодняшний день тепло дали более чем в тысяче многоквартирных домов Алексеевского, Новооскольского, Старооскольского и Яковлевского городских округов, Борисовского, Волоконовского, Красногвардейского и Краснояружского районов. Всего в регионе более пяти тысяч многоэтажек.

В четверг, 23 сентября, отопительный сезон начнется в Валуйском и Шебекинском городских округах, Ивнянском, Корочанском, Красненском и Ракитянском районах, а в пятницу – в Вейделевке, Ровеньках и Чернянке.

В квартиры жителей Белгорода, Белгородского и Прохоровского районов, а также Губкинского городского округа тепло начнет поступать 27 сентября. Позже всех в этом году включат отопление в домах грайворонцев – 1 октября.